Юрист рассказала о положенных безработным выплатах

Первые 3 месяца центр занятости выплачивает до 75% от его зарплаты, но в месяц он будет получать не более МРОТ (12 792 рубля). Следующие 3 месяца пособие составляет 60% от заработка, но максимум сокращается до 5000. Но в регионах есть специальные коэффициенты, увеличивающие размер пособия.