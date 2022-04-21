Здание в Башкирии, где проходил съезд с Валиди и Бабичем, признали памятником истории

Речь идет о здании в селе Темясово Баймакского района, которое власти республики включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается в в приказе в сайте правовой информации.

В Башкирии в реестр объектов культурного значения внесли здание волостного совета в селе Темясово Баймакского района. Соответствующий приказ Управление по государственной охране объектов культурного наследия региона опубликовало на сайте правовой информации сегодня, 21 апреля. Известно, что в данном здании, согласно информации в документе, проходил первый Всероссийский военный съезд, участие в котором принимали Ахмет-Заки Валиди, Шагит Худайбердин, Шайхзада Бабич. На данный момент в здании находится историко-краеведческий музей.

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