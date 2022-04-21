Здание в Башкирии, где проходил съезд с Валиди и Бабичем, признали памятником истории

Здание в Башкирии, где проходил съезд с Валиди и Бабичем, признали памятником истории
Здание в Башкирии, где проходил съезд с Валиди и Бабичем, признали памятником истории
Вчера, 10:56ОбществоЭлина Сайфранова
Речь идет о здании в селе Темясово Баймакского района, которое власти республики включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается в в приказе в сайте правовой информации.

В Башкирии в реестр объектов культурного значения внесли здание волостного совета в селе Темясово Баймакского района. Соответствующий приказ Управление по государственной охране объектов культурного наследия региона опубликовало на сайте правовой информации сегодня, 21 апреля.

Известно, что в данном здании, согласно информации в документе, проходил первый Всероссийский военный съезд, участие в котором принимали Ахмет-Заки Валиди, Шагит Худайбердин, Шайхзада Бабич.

На данный момент в здании находится историко-краеведческий музей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы