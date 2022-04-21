В Уфе сотрудниками ФСБ была задержана банда, которая обналичила 4,3 миллиарда рублей

Известно, что в отношении шести участников были возбуждены уголовные дела по частям 1,2 статьи 210 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 173.1 УК РФ. Что касается седьмого участника, то он заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении соратников. Так, он был признан виновным и приговорен к 5 годам условного срока.