В Уфе сотрудниками ФСБ была задержана банда, которая обналичила 4,3 миллиарда рублей

В Уфе сотрудниками ФСБ была задержана банда, которая обналичила 4,3 миллиарда рублей

В Уфе сотрудниками ФСБ была задержана банда, которая обналичила 4,3 миллиарда рублей

Вчера, 08:31
Общество
Элина Сайфранова
Семь уфимцев были задержаны по статьям за мошенничество организация преступного сообщества, незаконное образование юр.лица. Мошенники успели обналичить более 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФСБ.

В Уфе семь местных жителей были задержаны сотрудниками ФСБ за мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное образование юридического лица. Как уточняет пресс-служба ведомства, мошенники обналичили более 4,3 миллиарда рублей, которые были получены незаконно — в результате мошеннических действий и уклонения от уплаты налогов.

Известно, что в отношении шести участников были возбуждены уголовные дела по частям 1,2 статьи 210 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 173.1 УК РФ. Что касается седьмого участника, то он заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении соратников. Так, он был признан виновным и приговорен к 5 годам условного срока.

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