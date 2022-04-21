В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова

Компания «Городские проекты» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием привлечь к субсидиарной ответственности управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» и ее владельца экс-депутата Кирилла Бадикова. Об этом сообщил арбитражный управляющий истца Ильдар Ахметьянов.

Бадиков выступает учредителем ООО «Городские проекта» и ООО «Госстрой-менеджмент». В общей сложности с него и управляющей компании истец взыскивает 667 млн рублей. «Городские проекты» строили один из домов в жилом комплексе «Московский». Возведение объекта не было завершено. В январе компанию признали банкротом. Самого гендиректора «Госстрой-менеджмент» Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве этого комплекса. Экс-депутат находится под стражей с 25 марта. Под контролем у «Госстроя» был еще ряд компаний-застройщиков: ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Они также не завершили строительство других жилых домов. Ранее восстановить права обманутых дольщиков «Госстроя» планировали с помощью масштабного инвестиционного проекта с привлечением другого застройщика. Позже проблемами дольщиков ЖК «Московский» занялся федеральный Фонд развития территорий. Вопрос о том, как будут восстанавливать права граждан, купивших квартиры в трех других домах, пока не решен.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter