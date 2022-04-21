В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова

В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова
В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова
Вчера, 14:29ОбществоНаталья БалыковаФото: ufanovostroyka.ru
Компания «Городские проекты» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием привлечь к субсидиарной ответственности управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» и ее владельца экс-депутата Кирилла Бадикова. Об этом сообщил арбитражный управляющий истца Ильдар Ахметьянов.

Бадиков выступает учредителем ООО «Городские проекта» и ООО «Госстрой-менеджмент». В общей сложности с него и управляющей компании истец взыскивает 667 млн рублей.

«Городские проекты» строили один из домов в жилом комплексе «Московский». Возведение объекта не было завершено. В январе компанию признали банкротом.

Самого гендиректора «Госстрой-менеджмент» Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве этого комплекса. Экс-депутат находится под стражей с 25 марта. Под контролем у «Госстроя» был еще ряд компаний-застройщиков: ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Они также не завершили строительство других жилых домов.

Ранее восстановить права обманутых дольщиков «Госстроя» планировали с помощью масштабного инвестиционного проекта с привлечением другого застройщика. Позже проблемами дольщиков ЖК «Московский» занялся федеральный Фонд развития территорий. Вопрос о том, как будут восстанавливать права граждан, купивших квартиры в трех других домах, пока не решен.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы