В Президентской академии стартовало бесплатное обучение специалистов для работы в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) под брендом «Мои документы» есть в каждом регионе России. Стать специалистом МФЦ теперь можно, пройдя бесплатное переобучение в РАНХиГС в рамках госпрограммы «Содействие занятости». Заявки принимаются на портале «Работа в России».

Работая по принципу «одного окна», МФЦ заметно экономят наши время и силы. Заменить паспорт, оформить документы на собственность, льготы или детские пособия можно всего за один визит. Многофункциональных центров по России уже несколько тысяч, сервис постоянно развивается и привлекает новых сотрудников. Например, сейчас на портале hh.ru размещено более 300 вакансий. Зарплаты — от 60 000 тысяч рублей. Российская академия народного хозяйства и госслужбы, как один операторов госпрограммы «Содействие занятости», открыла набор на образовательные программы для подготовки консультантов региональных центров «Мои документы». «Выпускники программы получат знания и компетенции, необходимые для работы в МФЦ: нормативное регулирование предоставления госуслуг; электронное взаимодействие с органами власти; порядок приема и выдачи документов. Обучение проходит в онлайн и в очно-заочном формате, длительность курса 72 академических часа», — рассказал заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко. Право пройти бесплатное обучение в рамках федеральной программы предоставляется категориям граждан, чьи позиции на рынке труда наиболее уязвимы. Цель программы — помочь таким людям повысить квалификацию, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Как попасть в федеральный проект? Прежде всего, авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА. Подать заявку на интересующую программу в РАНХиГС. Пройти профориентацию в центре занятости населения по месту жительства в течение трёх дней после подачи заявки и подтверждения своей категории. Ожидать зачисления в группу в течение десяти рабочих дней после одобрения заявки. Пройти переобучение на базе РАНХиГС можно практически в любом регионе страны — в периметр Академии входят более 50 образовательных организаций: научные институты и региональные филиалы РАНХиГС. В Президентской академии разработано свыше тысячи учебных программ по наиболее востребованным специальностям на рынке труда. «В РАНХиГС можно обучиться не только на специалиста МФЦ, но и универсальным компетенциям, востребованным во многих сферах. Например, деловому английскому, бюджетной грамотности, мастерству ведения переговоров. Наши программы отличаются по сложности, содержанию и длительности обучения, соискатель может выбрать то, что ему больше подходит — от очного обучения с максимальным погружением до краткосрочного интенсивного онлайн курса», — резюмировал Олег Кондратенко.

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