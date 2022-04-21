В Нижнем Новгороде может появиться новая управляющая компания

Управляющая компания, обслуживающая Сормовский район Нижнего Новгорода, сейчас в предбанкротном состоянии. Власти города уже заявили о том, что возможен конкурс по отбору новых ДУК или назначение временных.

Сормовский район официально обслуживается компанией “УправдомЪ”. Бренд объединяет более 20 предприятий, самое известное из них – АО “Домоуправляющая компания Сормовского района”. 75% данного АО принадлежит бывшему депутату регионального Заксобрания Николаю Шумилкову. Остальные организации также принадлежат ему или он является их учредителем, пишет newsnn.ru. Научно-исследовательский институт проблем социального управления провел опрос, показавший, что 75% недовольных качеством коммунальных услуг горожан проживают в Сормовском районе. В нижегородской мэрии рассказали о том, что система “Наш Нижний” зафиксировала в прошлом году более 1400 заявок в отношении вышеуказанных ДУК. Прокуратура Нижегородской области даже инициировала их проверку на предмет соблюдения жилищного законодательства. Одна из основных жалоб на принадлежащие Шумилкову ДУК – повышение тарифов. Чтобы добиться перерасчета, жители обращались не только к властям, но и к общественникам. К 2022 году финансовое состояние экс-депутата Шумилкова и его коммунальных предприятий ухудшилось. Более того, налоговая заподозрила свыше 20 структур Шумилкова, входящих в “УправдомЪ”, в “дроблении бизнеса”. Головной компании были доначислено свыше 300 млн рублей налогов. Оспорить ДУК удалось только 55 млн. В конце года ДУК Сормовского района подала иск о банкротстве. Долги компании превысили 300 млн рублей, а по итогам минувшего года был получен миллионный убыток. При всем этом управляющие компании бывшего народного избранника продолжают собирать деньги с жителей Сормовского района. Местные жители сообщают, что квитанции сейчас приходят не от компании “УправдомЪ”, а от УК “Культура”. Но и последняя, по имеющимся сведениям, на 97% принадлежит все тому же Шумилкову. С 11 апреля текущего года “Культура” объединилась с новой организацией – УК “ВКС”. Ее бенефициаром опять-таки является экс-депутат. По словам местных жителей, смена названий в квитанциях не приводит к улучшению качества оказываемых услуг.

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