В Башкирии снова подорожал сахар, за неделю он вырос в цене более чем на 3 рубля

Сахарный песок в Башкирии продолжает медленно, но верно дорожать. Это подтверждается данными Башстата, из документов которого следует что сахар за неделю с 8 по 15 апреля подорожал более чем на 3 рубля, а именно на 3 рубля 16 копеек, с 82,14 до 85,30 рублей. Рост составил 3,9%.