В Башкирии снова подорожал сахар, за неделю он вырос в цене более чем на 3 рубля

Сахарный песок в Башкирии продолжает медленно, но верно дорожать. Это подтверждается данными Башстата, из документов которого следует что сахар за неделю с 8 по 15 апреля подорожал более чем на 3 рубля, а именно на 3 рубля 16 копеек, с 82,14 до 85,30 рублей. Рост составил 3,9%.
Не отстают от цен на сахар цены и на другие продукты, так свекла за неделю выросла в цене как и сахар, более чем на 3 рубля, с 62,19 до 65,36 рублей, что составило 5,2%.
Подорожала и соль, по данным на 8 апреля в среднем она стоила 14,56 рублей за килограмм, а 15 апреля цена ее составила уже 15,13 руб