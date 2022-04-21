В Башкирии штрафы за ущерб экологии планируют направлять на охрану природы

В Башкирии штрафы за ущерб экологии планируют направлять на охрану природы
В Башкирии штрафы за ущерб экологии планируют направлять на охрану природы
Вчера, 17:01ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Средств за негативное воздействие на окружающую среду власти Башкирии намерены использовать на природоохранные цели. Соответствующий законопроект будет рассматривать региональный парламент.

В Башкирии денежные средства, которые выплачиваются за ущерб экологии, намерены направлять на природоохранные цели. Как уточняет пресс-служба Госсобрания Башкирии, это касается платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения и платежи по искам.

Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания, планируют рассмотреть на ближайшем заседании.

Кроме того, спикер Парламента Константин Толкачев отметил, что данный законопроект поможет улучшить экологическую обстановку в регионе. Так, политик заявил, что средства, которые выплачивают выплачивают нарушители природоохранного законодательства практически не используются для ликвидации нанесенного ущерба. В частности, в России за последние три года было собрано 40 миллиардов, из которых только 2% были использованы на ликвидацию вреда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы