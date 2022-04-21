РЭО запускает площадку поиска производителей оборудования из РФ по обращению с ТКО

Больше всего российских организаций в реестре представили в категории «Утилизация». Реестр нужен для того, чтобы заводы, которые работают в области обращения с отходами, без ущерба своим производственным процессам могли покупать оборудование, произведенное в России взамен зарубежного. Самих производителей в это неспокойное время важно поддержать. В новых экономических условиях им нужна бесплатная реклама. Площадка «Знай Наших» разработана специально для российских производителей. Благодаря ей инвесторы узнают об альтернативе импортного оборудования, пояснил Буцаев.