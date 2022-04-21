Пасечникам Башкирии со следующего года начнут возмещать 50% затрат на покупку пчел

О новой субсидии от республики стало известно от министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова на форуме «Селекционно-племенная работа в стратегии развития пчеловодства» в Уфе 20 апреля.

О новой мере поддержки пчеловодам Башкирии, которая начнет осуществляться уже со следующего 2023 года. Пчеловоды благодаря ей смогут возместить половину своих затрат на покупку пчелосемей. Хорошую новость сообщил на форуме по селекционно-племенной работе в стратегии пчеловодства министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов еще вчера, 20 апреля. О чем и сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Субсидию пасечникам предоставит республика, то есть ее бюджет. Он же сообщил и о том, что Башкирия намерена сделать упор на объединение пчеловодов как фермерских хозяйств, так и ЛПХ (личных подсобных хозяйств). Также в Башкирии хотят создать оптимальные условия для того, чтобы разводить башкирскую и среднерусскую пчелу. Напомним, в прошлом году власти уже компенсировали потери пчеловодов, но не их затраты. Тогда, в мае 2021 года пасечников по неизвестным причинам не поставили в известность о том, что территория будет обрабатываться от насекомых, а именно от непарных шелкопрядов. Обработка без предупреждения уничтожила не только вредителя-шелкопряда, но и множество пчелосемей. 17 миллионов рублей ушло тогда у властей Башкирии на возмещение ущерба. Однако есть и хорошие новости. На защиту леса от непарного шелкопряда на юге Башкирии в 2022 году выделили 125 миллионов рублей, так что можно надеяться, что гибель пчел не повторится.

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