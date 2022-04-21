Красиво жить не запретишь

Как выглядит идеальное пространство для жизни? Премиальным, продуманным, стильным… Высокие потолки, большие окна, эргономичные планировочные решения, скоростные лифты и уютная парадная. Уникальный интерьер и благоустроенная территория, созданные ведущими архитектурными и дизайнерскими бюро. Это пространство, в котором есть все для роскошной жизни. Все удобства сосредоточены в одном месте и находятся в вашем распоряжении. Это пространство, открывающее доступ ко всем значимым местам Уфы. Оно находится в самом центре столицы, предлагая прогуляться по историческим улицам или окунуться в светскую жизнь столицы.
Именно здесь, в самом центре нашей столицы строится особый дом «Сенатор» от одного из ведущих застройщиков Республики ГК «Первый Трест».
— Особый дом «Сенатор» — создан для тех, кто предпочитает не типовые решения. Его особое преимущество — ограниченное предложение: всего 6 жилых этажей и 42 квартиры. А эксклюзивности проекту добавляет уникальный для Уфы формат квартир — Хайфлет. Это лимитированная коллекция квартир на последнем 7 этаже с высотой потолков до 4,6 м и увеличенными окнами до 2,7 м. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Хайфлэт — это формат для людей, которые ценят свободу и масштабность. И даже при самом минималистичном дизайне квартира с высоким потолком всегда выглядит дороже. Увеличить пространство помогут большие окна с низкими подоконниками, а свежий воздух обеспечит система централизованного кондиционирования.
Но эксклюзивность проекта заключается не только в планировочных решениях. Премиальный формат продуман до мельчайших деталей. Фасады комплекса оформлены в сдержанном классическом стиле. Чёткие линии, малая этажность, и благородный цвет «Античный белый» — придают архитектурному облику «Сенатора» выразительность и благородство. Вежливый консьерж будет встречать в парадной с авторским дизайн-проектом. Современные скоростные лифты за считанные секунды доставят вас на любой этаж, в том числе и на уровень подземного паркинга. А эксплуатируемая кровля, с доступом для всех жильцов дома, подарит уникальную возможность наслаждаться общением с друзьями и соседями с потрясающим видом на тихий центр столицы.
На благоустроенной придомовой территории расположатся детские площадки, воркаут-пространство и релакс-зоны. Кстати, переживать за то, что на территорию жилого комплекса могут попасть посторонние, вам не придется. Внутренний двор будет огорожен, закрыт для машин и защищен интеллектуальной системой безопасности. Которая предусматривает видеонаблюдение не только по периметру прилегающей территории, но и в просторной парадной и на уровне паркинга.
А возвращаясь к тому с чего начинали, нужно отметить, что жить в центре не только престижно, но и удобно. Это касается всего: банков, поликлиник, торговых центров, кафе и магазинов. Вам не придётся тратить много времени, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Можно встать попозже и спокойно приготовить себе завтрак. Чашка крепкого ароматного кофе, хрустящий тост и мягкий халат — согласитесь приятно начинать свой день в такой уютной атмосфере. Достаточно окружить себя приятными вещами, посмотреть в окно с красивым панорамным видом на любимый город и ваше утро сразу станет добрым. Живя в особом доме «Сенатор», вы можете себе позволить не торопиться, ведь отвести ребёнка в садик или школу можно за считанные минуты, а потом без проблем уехать на работу.
Да и вечером вы всегда найдёте чем заняться. Например, провести время в творческой атмосфере, посетив театр, музей, выставку или кино. И самое приятное — не нужно уходить с премьеры, не досмотрев её до конца. Можно не переживая о том, что уже поздно, аплодировать и звать артистов на бис, ведь вам до дома совсем недалеко. А после премьеры, обмениваясь впечатлениями, вы сможете завершить свой приятный вечер неспешной прогулкой по тихим аллеям, где на каждом шагу памятники архитектуры и всё дышит историей.
— На сегодняшний день покупка квартиры в особом доме «Сенатор» может быть не только приятной, но ещё и выгодной! Ведь при пакетном приобретении квартиры, паркинга и кладовки по уникальной программе «Привилегия» вы получите кешбэк до 5% от стоимости квартиры + скидку 50% на паркинг и кладовку. Размер выгоды рассчитывается индивидуально, и зависит от выбранных позиций, но на сегодняшний день ваша максимальная выгода по этому предложению может составить до 2 900 000 руб. Но стоит поторопится ведь в продаже осталось всего 12 квартир. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Покупка квартиры — это вклад в будущее вашей семьи, который окупится со временем — в такой квартире будут расти ваши дети, и сменяться поколения. А покупка комфортабельной квартиры в центе города не только повысит ваш уровень жизни и добавит вам статуса в глазах окружающих, но и на долгие годы сохранит свою ликвидность, ведь спрос на квартиры в центре многократно превышает предложение.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону: 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.