Бывший глава отдела курской полиции приговорен к 13 годам колонии по делу о госизмене

Бывший глава отдела курской полиции приговорен к 13 годам колонии по делу о госизмене
Бывший глава отдела курской полиции приговорен к 13 годам колонии по делу о госизмене
Вчера, 22:17ОбществоФото: pxhere.com
Курский областной суд приговорил к 13 годам колонии бывшего начальника ОМВД по Золотухинскому району Дмитрия Борзенкова, признав его виновным в передаче секретных данных украинской службе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении говорится о том, что приговором Курского областного суда Борзенков Д. А., ранее замещавший должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, признан виновным в совершении преступления. Об этом пишет RT.

Окончательно ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием заключения в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на один год.

Кроме того, Борзенкова лишили специального звания «подполковник полиции».

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