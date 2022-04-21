Абрамченко: РЭО подготовит детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот

Абрамченко: РЭО подготовит детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот
Абрамченко: РЭО подготовит детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот
Вчера, 16:51ОбществоФото: https://reo.ru/
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом работает над программами проекта «Экономика замкнутого цикла». Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что программы предполагают применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, речь идет о четырех программах, направленных на максимальное вовлечение вторсырья и отходов в производство, сельское хозяйство, а также в энергетику.

«В связи с новыми экономическими условиями мы подготовим детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот, что благотворно скажется как на экономике, так и экологии», — передает слова Буцаева телеканал »360».

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что Минстрой и Минпромторг завершили подготовку отраслевых программ проекта «Экономика замкнутого цикла». По ее словам, теперь Минсельхоз должен выполнить свою часть работы. Говоря о задачах проекта, Абрамченко отметила, что сегодня огромные объемы вторсырья от строительства и сельского хозяйства можно вовлечь обратно в экономику.

«Это окажет позитивное влияние и на экологию, и на работу предприятий. <…> Эта работа будет завершена уже летом 2022 года», — сказала вице-премьер.

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