За последние сутки в России зафиксировали более 5,5 случаев заражения COVID-19
21 апреля, 20:23ОбществоФото: flickr.com
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В РФ за последние сутки было зарегистрировано 5 642 новых случая заболевания COVID-19.
При этом у 45,5% из них не было клинических проявлений заболевания, сообщает газета «Известия».
За сутки от коронавируса вылечились 427 человек и 51 скончался. Всего на 21 апреля в стране зафиксировано 52 763 случая заражения COVIND-19. Из них 29 433 зарегистрировано в Москве, 3 083 - за последние сутки.
На 21 апреля в России выздоровели от коронавируса 3 873 человека.
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