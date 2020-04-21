За последние сутки в России зафиксировали более 5,5 случаев заражения COVID-19

При этом у 45,5% из них не было клинических проявлений заболевания, сообщает газета «Известия» .

За сутки от коронавируса вылечились 427 человек и 51 скончался. Всего на 21 апреля в стране зафиксировано 52 763 случая заражения COVIND-19. Из них 29 433 зарегистрировано в Москве, 3 083 - за последние сутки.