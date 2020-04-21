Фото: pixabay.com
В Тюмени избили пожилую женщину-инвалида
21 апреля, 14:59Общество
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Тюменские следователи проверяют видеозапись, на которой запечатлено избиение пожилой женщины-инвалида, и устанавливают все обстоятельства инцидента. Пострадавшая доставлена в больницу.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой мужчина и женщина бьют старушку, сидящую в инвалидной коляске. Очевидцы случившегося обратились в полицию. Об этом пишет fedpress.ru.
Правоохранители задержали подозреваемую в избиении инвалида. Оказалось, что женщина - родственница потерпевшей, которая ухаживает за ней. Выясняются причины конфликта.
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