В РФ могут появиться новые правила для велосипедистов на дорогах
21 апреля, 23:20ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о росте числа аварий с участием велосипедистов. Наибольший прирост ДТП пришелся на период с января по апрель прошлого года. Общее количество таких происшествий увеличилось на 39,4%.
Как сообщает infox.ru, количество ДТП, в котором участвовали несовершеннолетние на велосипеде, возросло на 79%. Всего в 2019 году произошло 5369 аварий с велосипедами, скончались 366 человек.
По мнению Кутепова, такие цифры можно объяснить тем, что велосипедисты очень часто никак не обозначают себя на дороге. Даже со светоотражателями велосипедиста сложно заметить в темноте.
Кроме того, часто аварии происходят, когда велосипедисты выезжают их дворовой территории или второстепенной дороги на главную. Кутепов предложил внести изменения в законодательство, по которому велосипедисты и владельцы мопедов будут обязаны носить светоотражатели или шлемы. Он добавил, что направит инициативу на рассмотрение 21 апреля.
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