В РФ могут появиться новые правила для велосипедистов на дорогах

Как сообщает infox.ru, количество ДТП, в котором участвовали несовершеннолетние на велосипеде, возросло на 79%. Всего в 2019 году произошло 5369 аварий с велосипедами, скончались 366 человек.

По мнению Кутепова, такие цифры можно объяснить тем, что велосипедисты очень часто никак не обозначают себя на дороге. Даже со светоотражателями велосипедиста сложно заметить в темноте.