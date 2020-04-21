В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело по признакам халатности

В отношении неустановленных лиц уфимского муниципалитета возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ведомстве считают, что бездействие чиновников привело к тому, что инвалид, участник боевых действий в Чеченской республике остался без жилья.

Чиновники, отмечают в ведомстве, не исполняли решение суда о предоставлении жилья с ноября 2018 года. Кроме него, еще 244 человека не могут добиться предоставления жилых помещений.