В Москве со вчерашнего дня выявили более 3 тысяч зараженных COVID-19

Как пишет RT, всего в Московском регионе обнаружено порядка 3,8 тысяч инфицированных, что является наибольшим показателем среди остальных субъектов страны.

Отмечается, что на втором месте по числу зараженных стоит Санкт-Петербург, где за сутки заболели почти 130 человек.