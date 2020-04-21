В Москве со вчерашнего дня выявили более 3 тысяч зараженных COVID-19
21 апреля, 16:01ОбществоФото: pixabay.com
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Оперштаб по борьбе коронавирусной инфекцией сообщил, что в Москве за сутки заразились более трех тысяч человек.
Как пишет RT, всего в Московском регионе обнаружено порядка 3,8 тысяч инфицированных, что является наибольшим показателем среди остальных субъектов страны.
Отмечается, что на втором месте по числу зараженных стоит Санкт-Петербург, где за сутки заболели почти 130 человек.
Общее число инфицированных в России со вчерашнего дня превысило 5,6 тысяч человек, причем почти у половины пациентов заболевание протекало бессимптомно.
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