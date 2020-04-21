В минздраве Башкирии заявили, что коек для больных коронавирусом хватит всем
В ведомстве в очередной раз состоялся очередной брифинг на тему борьбы с коронавирусом в республике.
По словам главы Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анны Казак, в республиканских больницах хватает мест для всех больных коронавирусом. При этом она уточнила, что все медики и руководство медучреждений в том числе действуют согласно указу Минздрава РФ 198Н от 19 марта 2020.
«Особое внимание уделено больным старше 65 лет – людям с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Все больные, у которых диагностируют пневмонию, госпитализируются. На дому мы лечим только легкие формы или же тех пациентов, которые находятся на долечивании», - прокомментировала Анна Казак.
Напомним, согласно данным минздрава республики, всего в республике зарегистрирован 371 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки + 22 новых случая. Из них 242 человека госпитализированы. На амбулаторном лечении находятся 87 человека с легкой формой заболевания. За прошедшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония госпитализировано 78 человек. Все обследованы на COVID-19. Среди умерших большая часть - 9 из 14 старше 60 лет.