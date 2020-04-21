В минздраве Башкирии заявили, что коек для больных коронавирусом хватит всем

По словам главы Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анны Казак, в республиканских больницах хватает мест для всех больных коронавирусом. При этом она уточнила, что все медики и руководство медучреждений в том числе действуют согласно указу Минздрава РФ 198Н от 19 марта 2020.

«Особое внимание уделено больным старше 65 лет – людям с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Все больные, у которых диагностируют пневмонию, госпитализируются. На дому мы лечим только легкие формы или же тех пациентов, которые находятся на долечивании», - прокомментировала Анна Казак.