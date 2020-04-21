В Минздраве Башкирии озвучили свежие данные по заболевшим коронавирусом

В Башкирии количество заболевших коронавирусом пациентов увеличилось на 22 человека. По данным министерства здравоохранения, всего зафиксирован 371 подтвержденный случай. Из них 242 человека госпитализированы. На амбулаторном лечении находятся 87 человек с легкой формой заболевания.

Известно, что на сегодняшний день выписаны 8 пациентов. К вечеру отпустят домой еще 6 человек. Итого выздоровевших будет 14 человек. За весь период – 34 пациента излечились от острого вируса.

К счастью, новых смертельных случаев от коронавируса не зафиксировано. За все время умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом. В минздраве отметили, что большинство из них - пожилые люди с основными тяжелыми заболеваниями. Лишь один пациент был моложе 40 лет.