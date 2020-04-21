В Башкирии за сутки зафиксировано увеличение заболевших коронавирусом

Сообщается, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Данные подтвердили в оперативном региональном штабе по борьбе с заболеванием.

Всего в Башкирии к текущему моменту зарегистрировано 371 заболевших. За сутки в республике выздоровели 4 человека.

В России за весь период пандемии коронавирусом зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки количество заболевших увеличилось на 5 642 человек.

Портал СтопКоронавирус.рф передал сообщение о 74 заболевших, в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что такая большая цифра зарегистрирована из-за сбоя подачи данных на выходных, когда в министерстве не отправили информацию.