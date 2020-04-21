В Башкирии планируют закупить новую партию школьных автобусов
21 апреля, 11:28ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Общая стоимость техники оценивается в 90,6 млн рублей.
Министерство образования Башкирии планирует закупить новые школьные автобусы на общую стоимость в 90,6 млн рублей. Ожидается, что в ближайшие три месяца автобусы уже поступят в распоряжение 35 сельских школ, а также лицея им.Умебаева в Сибае.
Информация о закупке автобусов опубликована на портале госзакупок. Поставщик будет определен 29 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля.
Автобусы, которые планируется приобрести, относятся к категории №2, с максимальной массой транспортного средства до 5 тонн и с наличием мест для сидения более восьми. В техзадании также уточняется, что техника должна быть моноприводной, с дизельным двигателем и механической коробкой передач.
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