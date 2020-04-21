В Башкирии планируют закупить новую партию школьных автобусов

Министерство образования Башкирии планирует закупить новые школьные автобусы на общую стоимость в 90,6 млн рублей. Ожидается, что в ближайшие три месяца автобусы уже поступят в распоряжение 35 сельских школ, а также лицея им.Умебаева в Сибае.

Информация о закупке автобусов опубликована на портале госзакупок. Поставщик будет определен 29 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля.