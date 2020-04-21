В Башкирии обнаружили опасный для жизни сорняк

В пресс-службе ведомства попросили организации, которые занимаются ввозом, заготовкой, хранением и переработкой просят быть осторожнее с подкарантиной продукцией на очень вредоносный объект – амброзию трехраздельную.

В Россельхозе сообщили, что это сорняк, который включен в перечень карантинных объектов. Амброзия засоряет яровые культуры, огороды, сады, кормовые травы и огороды. Часто растет на увлажненной почве.

Амброзия — это аллерген, который способен привести к летальному исходу. В период цветения ее пыльца раздражает дыхательные пути и затрудняет дыхание. Она также иссушает почву, что приводит к снижению урожайности.