В Башкирии обнаружили опасный для жизни сорняк

Россельхознадзор перечислил районы, где нашли опасное растение.
В пресс-службе ведомства попросили организации, которые занимаются ввозом, заготовкой, хранением и переработкой просят быть осторожнее с подкарантиной продукцией на очень вредоносный объект – амброзию трехраздельную.
В Россельхозе сообщили, что это сорняк, который включен в перечень карантинных объектов. Амброзия засоряет яровые культуры, огороды, сады, кормовые травы и огороды. Часто растет на увлажненной почве.
Амброзия — это аллерген, который способен привести к летальному исходу. В период цветения ее пыльца раздражает дыхательные пути и затрудняет дыхание. Она также иссушает почву, что приводит к снижению урожайности.
Сейчас растение зарегистрировано в Благоварском, Буздякском, Бижбулякском, Зилаирском, Хайбуллинском, Мелеузовском, Куюгарчинском, Миякинском, Зианчуринском, Альшеевском районах.