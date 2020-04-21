В Башкирии мошенники регистрируют поездки на чужие автомобильные номера

Заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов рассказал на брифинге регионального минздрава,что в республике мошенники начали подделывать портал для разрешенных поездок в регионе.

Чиновник отметил, что в ведомстве начали выявлять клоны и подделки сайта, через которые злоумышленники пытаются запутать граждан. В настоящий момент все факты переданы в ФСБ.

По его словам, вся актуальная информация достоверна только на официальном ресурсе, никакой других версий портала не существует. Шарафутдинов сообщил, что руководствоваться можно только той информацией, которая размещена на ней.