«Умная Уфа» готова доставлять «Науку на дом»

«Умная Уфа», являясь филиалом сети «Умных городов», является организатором научно-популярных мероприятий для школьников и родителей.

Это двухчасовые интерактивные программы по химии, физике, биологии, георграфии, медицине и другим естественным наукам.

- Запрет на проведение массовых мероприятий повлиял на бизнес. Продажи билетов остановились во всех 36 городах сети, - рассказала управляющая проектом «Умная Уфа» Людмиоа Сафина. - Управляющая компания «Умных городов» в рекордные сроки разработала план Б - домашние научные квесты-эксперименты «Наука на дом».

Формат научных квестов отличается от наборов юного химика тем, что сочетает онлай и офлайн с помощью ИТ-платформы.

На сайте «Науки на дом» дети и родители еженедельно получают доступ к новой детективной истории, например, о краже в Ботаническом саду или о пропаже в доисторическом музее, а затем расследуют преступления с помощью опытов, не выходя из дома. Для этого семье за пару дней привозят коробки с химическими реактивами и оборудованием.

Разработка нового проекта позволила сохранить команду, поддерживать разработчиков, логистов, закупщиков.

Если материал вас заинтересовал, срочно обращайтесь в «Умную Уфу». Уже вышло шесть наборов, в них, кроме химических задач, есть задания по физике, биологии, медицине и почвоведению. Квесты содержат пояснения к опытам, а взрослая часть программы содержит научную стендап-викторину с видеоразбором.