Шестеро на одну: в Башкирии полицейские скрутили девушке руки и увели в отдел

Достаточно эмоциональное видео было опубликовано в группе «Подслушано Белебей». Судя по названию, инцидент произошел в Белебее. Очевидцы сняли, как шестеро сотрудников правоохранительных органов задержали девушку, нарушающую, вероятно, по их мнению, режим самоизоляции.

При этом никто из сотрудников не соблюдал дистанцию, девушке спустя пару минут заломали руки и увели в неизвестном направлении.

«Не имеют права, что вообще происходит? Очуметь! Их так много, она-то одна! Не стыдно?» — пишут возмущенные пользователи социальных сетей. Кто-то предположил, что полицейским, очевидно, нужно всего лишь выполнять ежедневный план за нарушения режима самоизоляции: «Работа такая».

Впрочем, спустя некоторое время стало известно, что женщина прямо средь бела дня находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, ее бурное поведение на улице ранее и привлекло сотрудников полиции. Женщина, помимо прочего, несколько раз нецензурно выразилась в отношении полицейских.

Напомним, ранее в сети раскритиковали действия сотрудников полиции Нефтекамска. Там группа сотрудников полиции скрутила двух несовершеннолетних детей и увела их в участок, в то время как они буквально заливались слезами. До этого глава республики заявил об ужесточении штрафов в отношении всех нарушителей режима самоизоляции. Глава республики назвал их «облавами».