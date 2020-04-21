Сбербанк в Башкирии передал 11 тысяч масок волонтерским штабам республики

Банк передал 11 000 тысяч защитных масок для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

«Волонтеры — храбрые и самоотверженные люди. Они идут на передовую, помогают тем, кто в этой помощи сейчас особенно нуждается, несмотря на риски и не считаясь с собственными интересами. К сожалению, для этого им не всегда хватает средств защиты. Думаю, что наша помощь будет актуальной и своевременной», — отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.