Сбербанк в Башкирии передал 11 тысяч масок волонтерским штабам республики
Сбербанк в Башкирии присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ.
Банк передал 11 000 тысяч защитных масок для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.
«Волонтеры — храбрые и самоотверженные люди. Они идут на передовую, помогают тем, кто в этой помощи сейчас особенно нуждается, несмотря на риски и не считаясь с собственными интересами. К сожалению, для этого им не всегда хватает средств защиты. Думаю, что наша помощь будет актуальной и своевременной», — отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.
«В день наши волонтеры в общей сложности совершают около ста выездов. В обязательном порядке ребята работают в масках: безопасность как самих волонтеров, так и тех, кому мы помогаем — на первом месте. Одну маску можно носить не более двух часов, а потому расходуются они в большом количестве, — рассказала Ляйсан Хазырова, региональный координатор ВОД „Волонтеры-медики“. — Мы хотим выразить большую благодарность Сбербанку за поставку масок. Для нас это существенная помощь. Часть мы уже направили в регионы Башкирии, часть будет роздана волонтёрам в Уфе».