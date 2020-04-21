Russia Today опубликовал видеоролики о самоизоляции с Лениным

В видеозаписи «Ленин и торт» показывается, как Владимир Ильич мог бы праздновать день рождения в условиях коронавируса. «Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике. Об этом пишет russian.rt.com.

На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич лежит в праздничном колпаке. «22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — появляется надпись.

Видеозапись «Ленин на удаленке» призывает отложить благоустройство на потом.