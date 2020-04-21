Russia Today опубликовал видеоролики о самоизоляции с Лениным
21 апреля, 22:29ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции, приуроченные ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения вождя революции.
В видеозаписи «Ленин и торт» показывается, как Владимир Ильич мог бы праздновать день рождения в условиях коронавируса. «Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике. Об этом пишет russian.rt.com.
На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич лежит в праздничном колпаке. «22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — появляется надпись.
Видеозапись «Ленин на удаленке» призывает отложить благоустройство на потом.
В ролике «Ленин на броневике» говорится, что въезд в город возможет только при острой необходимости, даже на личном транспорте.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей