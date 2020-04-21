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Роспотребнадзор рекомендует работодателям обеспечить доставку сотрудников на работу
21 апреля, 15:53Общество
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В рекомендациях по организации работы предприятий Роспотребнадзора говорится о том, что работодателям необходимо организовать доставку сотрудников, не имеющих личного транспорта.
Цель доставки сотрудников транспортом предприятия – минимизация контактов с окружающими, среди которых могут быть заразившиеся коронавирусом.
Компаниям необходимо выделить транспортное средство, обозначить точки сбора и высадки сотрудников и обеспечить регулярную дезинфекцию ТС, пишет rns.online.
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