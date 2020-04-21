«Огромная усталость»: в Уфе врач РКБ, ставшая за две недели легендой, вернулась домой

Накануне, 20 апреля, завершился карантин в Республиканской клинической больнице имени Куватова, который был введен 6 апреля, после выявления коронавируса при вскрытии умершей от инсульта 83-летней женщины.

За эти две недели РКБ прославилась на всю страну в качестве «башкирского Уханя». Так метко клинику назвала во время эфира на радио «Эхо Москвы в Уфе» заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова. Она оказалась единственным специалистом, который громко заявил о халатности руководства клиники.

По словам Риммы Галимовны, всплеск пневмоний неясной этиологии был зафиксирован среди пациентов и медперсонала в разных отделениях РКБ еще в середине марта, об этом неоднократно сообщали главному врачу Эльзе Сыртлановой, которая упорно игнорировала предупреждения подчиненных.

В итоге за две недели зараженные люди разъехались по окончании госпитализации по всей Башкирии, и именно из-за них в основном были введены карантины в нескольких больницах на периферии.

В общей сложности, по предварительным подсчетам, заражение коронавирусом в РКБ получили около сотни человек. К сожалению, есть умершие.

Римма Камалова, ставшая за минувшие пару недель, практически врачом-легендой, как выяснилось по результатам обследования, не заразилась коронавирусом, но у нее несколько дней была высокая температура. Сейчас она должна провести время в двухнедельной самоизоляции дома. Затем, предположительно, если позволит здоровье, Римма Галимовна вновь вернется в РКБ.

- Уже несколько минут, как мама дома. Чувствует себя хорошо, если не брать в расчёт огромную усталость, – написал сын Риммы Галимовны Тимур Уразметов в соцсетях.

Кстати, он активно взялся за защиту прав врачей и медиков РКБ и намерен создать общественную организацию, которая будет заниматься данной темой.

Тем временем следком начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ. Проверку взяла под контроль Генпрокуратура России.