Немецкий депутат призвал отменить санкции против России на фоне пандемии
21 апреля, 21:07ОбществоФото: pixabay.com
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В Германии член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт призвал снять санкции с России, чтобы предотвратить глобальную экономическую рецессию, вызванную пандемией коронавируса.
По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, немецкий парламентарий призывает сделать благоразумный шаг, однако Запад продолжает придерживаться антироссийских взглядов. Преодолев общую угрозу, было бы логичным пересмотреть санкционную политику в отношении других стран, считает Бальбек. Об этом пишет russian.rt.com.
Пандемия не разрешит разногласия и замороженные конфликты, которые есть между странами, однако эти конфликтные ситуации могут быть смягчены.
Цивилизация прекратила бы развитие без таких людей, как Вальдемар Гердт, которые призывают к миру и потеплению отношений, сказал российский депутат. Однако всегда будут страны, которые продолжат политику санкций, несмотря на значительные экономические потери, добавил Бальбек.
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