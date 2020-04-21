Немецкий депутат призвал отменить санкции против России на фоне пандемии

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, немецкий парламентарий призывает сделать благоразумный шаг, однако Запад продолжает придерживаться антироссийских взглядов. Преодолев общую угрозу, было бы логичным пересмотреть санкционную политику в отношении других стран, считает Бальбек. Об этом пишет russian.rt.com.

Пандемия не разрешит разногласия и замороженные конфликты, которые есть между странами, однако эти конфликтные ситуации могут быть смягчены.