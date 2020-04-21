«Мам, я на митинге»: уфимцы устроили виртуальные протесты у дома правительства

Накануне по всей России прошли виртуальные митинги. Жители страны с помощью сервиса «Яндекс.карты» высказывают все, что думают о действующем режиме самоизоляции и просят не ужесточать карантинные меры, а, наоборот, помочь населению.

На карте у дома правительства Башкирии собрались более 30 человек с помощью виртуальных аккаунтов. Все они оставили своего рода обращения. Кто-то просил отметить оплату ЖКХ, кто-то требовал вернуть всех на работу, начать пускать на рыбалку или выплатить людям пособия. Среди требований также выдвигалось предложение разрешить беспрепятственно передвигаться на личном транспорте и такси.