«Мам, я на митинге»: уфимцы устроили виртуальные протесты у дома правительства
Жители города таким образом выступили против ужесточения самоизоляции.
Накануне по всей России прошли виртуальные митинги. Жители страны с помощью сервиса «Яндекс.карты» высказывают все, что думают о действующем режиме самоизоляции и просят не ужесточать карантинные меры, а, наоборот, помочь населению.
На карте у дома правительства Башкирии собрались более 30 человек с помощью виртуальных аккаунтов. Все они оставили своего рода обращения. Кто-то просил отметить оплату ЖКХ, кто-то требовал вернуть всех на работу, начать пускать на рыбалку или выплатить людям пособия. Среди требований также выдвигалось предложение разрешить беспрепятственно передвигаться на личном транспорте и такси.
Напомним, уфимцы поддержали акцию, которая прошла также в Москве, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Казани, Смоленске, Екатеринбурге, Питере и других городах России. Среди городов республики выделились Стерлитамак и Нефтекамск. Там местные жители тоже устроили виртуальную сходку в надежде, что главы муниципалитетов прислушаются к народу.