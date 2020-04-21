«Коронавты» с планеты Уфа: медики, лечащие больных коронавирусом, рассказали о буднях

Наиболее топовыми постами в соцсетях в последние дни стали публикации о суровых буднях сотрудников инфекционных госпиталей, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Уфе перепрофилированы под лечение больных с СOVID-19 оказались несколько городских стационаров. Среди них — городская больница № 8, демская больница, клиника БГМУ, а через пару дней к ним присоединится и РКБ, которая попала в этот перечень буквально волею судьбы, внезапно оказавшись самым крупным очагом заражения коронавирусом в Башкирии.

В двух клиниках в числе врачей оказались люди, активно ведущие свои страницы в соцсетях. Благодаря им, у жителей республики появилась возможность получить представление о героических буднях медиков.

«Поехали!»

Заведующий отделением реанимации клиники БГМУ Евгений Сырчин взялся вести дневник работы своей команды, для которой придумал название «коронавты». Почти как космонавты, на которых врачи становятся похожи, когда надевают защитные костюмы и маски и отправляются на вахту в «космос», таящий на каждом углу опасность в виде возбудителей коронавируса. Свои дневниковые записи Евгений Сырчин, начинает с «космического» «Поехали!», вероятно, для полноты впечатлений.

Накануне, 20 апреля, Евгений Сырчин уже опубликовал летопись пятого дня работы своего отделения, за которой угадывается огромная усталость медиков и одновременно их готовность продолжать свою работу, крайне необходимую их подопечным, которых, по данным на вчерашний день, было уже 89, восемь из них находятся в реанимации, пятеро подключены к аппаратами ИВЛ.

— Самым тяжелым остается очень пожилой человек с онкологическим заболеванием, который поступил уже с трахеостомой (отверстие в шее для дыхания). Команда «коронавтов» (они сами так себя назвали), сражаются, но возраст и болезнь берут своё. Шансы есть, но они снижаются с каждым днем, — с горечью констатирует доктор.

Еще у одного тяжелого пациента с коронавирусом и почечной недостаточностью наметился некоторый прогресс — после детоксикации он пришел в сознание.

— Пациентка с избыточной массой тела и тяжелой сопутствующей патологией очень тяжело поддается лечению, — продолжает рассказ Евгений. — Боремся дальше, но очень мешает в выздоровлении сопутствующая патология.

У остальных пациентов, находящихся на ИВЛ, по его словам, наблюдается положительная динамика. Пока медики решили активно заняться реабилитацией этих пациентов и расширить их двигательную активность. Работа в клинике четко отлажена. По заявке врачей, следящих за «красной зоной», где лечатся коронавирусные пациенты, оперативно доставляется все необходимое, и по медицинской, и по бытовой части.

— Спасибо и вам, кто поддерживает и помогает. Без вас «коронавтам» было бы тяжелее, гораздо тяжелее. Любое слово, сказанное в поддержку «коронавтов», придает им силы и уверенность. А мне, когда я вижу, как они улыбаются после тяжелой смены, энергию, — так написал Евгений Сырчин.

Сегодня в недрах клиники БГМУ формируются хроники шестого дня. Пожелаем, чтобы в них не было грустных новостей.

На войне, как на войне

Врач-хирург и руководитель координационного отдела ГКБ № 8 Арина Мельникова и ее однополчане также уже познали суровые реалии «красной зоны».

— Работаем уже больше недели, с 4-часовой смены перешли на 6-часовые (в целях экономии средств индивидуальной защиты). Начались сложности: после масок появляются мозоли, которые очень сильно болят и мешают работе. Пытаемся всеми силами решить эту проблему, — призналась Арина в своем сообщении в соцсетях.

Эти слова врача напомнили нашу публикацию о событиях в Италии, которая появилась на нашем сайте ровно месяц назад. Наша собеседница-медик, которая родом из Уфы, а теперь живет в Италии, тогда постеснялась общаться по видеосвязи из-за непроходящих синяков на лице от маски. С тех пор прошел месяц, и подобное уже стало актуально в наших клиниках.

— Выходя из «красной зоны», наши ребята выпивают литрами воду, поэтому воды не хватает катастрофически. Пока тяжелых больных не так много, но все равно психологически работать тяжело, — рассказала Арина.

По ее словам, неравнодушные люди продолжают звонить и предлагать помощь.

— Сегодня получила посылку из Московской области с многоразовыми респираторами и щитками, отправитель Габер Корн Георгий Анатольевич. Не знаю этого человека, но огромное ему спасибо. Спасибо всем, кто помогает. Сидите дома и не болейте, пожалуйста, — написала доктор Мельникова.

Людей, которые помогают врачам, действительно, много. Люди привозят маски, помогают приобрести средства защиты для врачей, изготавливают на 3D- принтерах переходники, чтобы адаптировать спортивное оборудование для работы врачей.

На этом фоне особенно остро ощущаются обидные недостатки, выражающиеся в непонимании и невнимании со стороны других людей.

— Цены на такси сегодня почти в два раза выше, чем в субботу. Ещё и за ожидание 5 минут деньги накинули. Еду на работу в отличном настроении, — написала врач в соцсети.

Интересно, знал ли таксист, а также его работодатель, кого он везет в восьмую больницу. Или как в пословице «Кому война, а кому — мать родна»?..

Из всех проблемных вопросов, вокруг решения которых муниципальные и региональные власти развернули бурную деятельность, этот вопрос явно остался вне поля их зрения. Не стоит ли ввести льготы для транспортировки врачей, работающих в ковидных госпиталях? Впрочем, сделать это могли бы и сами владельцы компаний-перевозчиков, однако почему-то не спешат вторит добро в режиме реального карантина.

После карантина

И еще один момент, который никак нельзя не вспомнить в данном материале. Через два дня возобновит работу РКБ имени Куватова, также перепрофилированная после масштабной дезинфекции в ковидный госпиталь. Проверкой обстоятельств массового заражения коронавирусом, случившегося в РКБ, сейчас занимаются следком и прокуратура.

Со слов самих медиков РКБ, которые были на карантине, они практически до конца своей нелегкой вахты продолжали работать в костюмах из полиэтилена, не имея ни специальных бахил, ни респираторов, ни защитных масок для глаз.

Представители минздрава и администрации РКБ в телеэфире уже несколько раз заявили, что для продолжения работы клиники приобретено все необходимое - оборудование и средства защиты. Надеемся, что убедиться в этом всем представится возможность в ближайшее время.

Напомним, сегодняшние данные о распространении коронавируса в Башкирии таковы: зарегистрировано 371 заболевших, 18 выздоровевших.