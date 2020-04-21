Из больницы в Коммунарке выписалось 99 пациентов за сутки

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Из больницы в Коммунарке за суточный период выписали 99 пациентов. Об этом в соцсетях написал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.
«В настоящее время проходят лечение 568 граждан, из них диагноз внебольничная пневмония - у 567, подтвержденный коронавирус- у 412 (72%), на кислороде не в реанимационном отделении- (17%), в реанимации - 52 пациента (9%), из них на аппарате ИВЛ - 25 (48%) или 4% от всех больных. За сутки прибыло 63 новых пациента, выписали 99», - цитирует Проценко RNS.
По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 20 апреля, количество инцидентов заражения в России выросло за сутки на 4268 – до 47121. За все время в РФ излечились 3446 заболевших, 405 человек умерли от заболеваний, вызванных коронавирусом.
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