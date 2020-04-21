Главный врач РКБ имени Куватова в Башкирии покинула свой пост по окончании карантина

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова покинула клинику по окончании карантина и отправилась на двухнедельную самоизоляцию, после которой предположительно вернется к работе.

Ее место временно занял заместитель Евгений Кустов, который был переведен в Уфу из Белорецка, где занимал должность главного врача центральной районной больницы.

Напомним, карантин в РКБ имени Куватова начался 6 апреля после обнаружения коронавируса при вскрытии 83-летней женщины, погибшей после инсульта. После этого на карантин были закрыты около 1200 человек, среди которых было примерно поровну медиков и пациентов. Попали в карантин и сотрудники клининговой компании, прибывшие на уборку в клинику.

У всех был взят анализ на коронавирус. Результаты оказались неутешительны. Число людей, зараженных коронавирусом именно в РКБ, уже достигло сотни, а число контактов, которые пришлось отрабатывать эпидемиологам в рамках расследования, превысило три тысячи человек. Практически все случаи введения карантина в районных больницах связаны с РКБ, поскольку коронавирус был выявлен у пациентов, проходивших лечение в центральной больнице республики в течение последнего месяца. К сожалению, есть умершие, в их число входят люди, проходившие в РКБ плановую госпитализацию от диабета и других заболеваний.

Ранее подчиненные Эльзы Сыртлановой заявляли, то считают ее виновной в происшедшем. поскольку главврача предупреждали о вспышке пневмоний среди пациентов и персонала еще в середине марта. однако она игнорировала данные предупреждения.

Следком начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ. Проверку взяла под контроль Генпрокуратура России.