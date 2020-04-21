Эксперты определили регионы с самым большим числом лучших школ
21 апреля, 20:14ОбществоФото: flickr.com
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Согласно исследованию специалистов агентства RAEX, большая часть лучших школ страны приходится на Москву и Санкт-Петербург.
Рейтинг ста лучших среднеобразовательных учебных заведений эксперты составляли по конкурентоспособности учеников, сообщает газета «Известия».
Третье место по количеству лучших школ приходится на Татарстан. Четвертую и пятую строки занимают Новосибирская и Челябинская области соответственно.
По конкретным учебным заведениям места в тройке лидеров распределились следующим образом: первое - Специализированный учебно-научный центр имени А.Н. Колмогорова, второе - московский лицей «Вторая школа», третье - Челябинский физико-математический лицей № 31.
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