Эксперт рассказал об опасности диетических продуктов

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Диетолог Энкарни Перес заявил, что выбор для меню обезжиренных йогуртов, растительного масла, авокадо и орехов вместо сладких напитков и магазинной выпечки может не уменьшить, а увеличить набор веса.
Он пояснил, что зачастую такая проблема бывает из-за высокой калорийности признанных диетическими продуктов, сообщает газета «Известия» 21 апреля.
Так, специалист указал на нежелательность употребления салата с авокадо, грецкими орехами и оливковым маслом. Орехи содержат примерно полторы тысячи килокалорий, что почти соответствует дневной норме потребления для тех, кто хочет похудеть.
Диетолог отмечает, что полезные продукты необходимо употреблять в небольших количествах и реже смешивать. Иначе человек рискует набрать лишний вес.
Он подчеркнул, что для похудения надо отказаться от продуктов, не содержащих нужных питательных веществ или разжигающих аппетит. К таким относятся, например, легкие йогурты.
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