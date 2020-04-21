Эксперт рассказал об опасности диетических продуктов

Он пояснил, что зачастую такая проблема бывает из-за высокой калорийности признанных диетическими продуктов, сообщает газета «Известия» 21 апреля.

Так, специалист указал на нежелательность употребления салата с авокадо, грецкими орехами и оливковым маслом. Орехи содержат примерно полторы тысячи килокалорий, что почти соответствует дневной норме потребления для тех, кто хочет похудеть.

Диетолог отмечает, что полезные продукты необходимо употреблять в небольших количествах и реже смешивать. Иначе человек рискует набрать лишний вес.