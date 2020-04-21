Академия «Просвещение» помогла России подготовить олимпийских чемпионов по математике

В 2020 году Международная математическая олимпиада (ММО) должна пройти в Санкт-Петербурге. Северная столица РФ в первый раз примет участников олимпиады, представляющих более 100 государств, информирует Newsnn.ru.

Россияне оказались в числе лидеров ММО три года назад впервые за восемь лет. В марте текущего года представители России выиграли сразу пять золотых медалей на Международной олимпиаде по математике в Румынии.

Интересно, что место Российской Федерации в Международной математической олимпиаде было обеспечено Академией «Просвещение». Участие в данных соревнованиях считается главным этапом перед подготовкой к 61-й ММО. Там сборная России будет бороться за первые места, считает Сухов.

Главный тренер сборной России по математике пояснил, что страна усилила свои позиции благодаря новому подходу к отбору в национальную сборную и к подготовке ее членов к международным состязаниям. Сейчас на попадание в сборную метят 15 претендентов. Так, из трех финалистов 2019 года проходят лишь двое. Это говорит о том, что основным критерием отбора стали эффективность и хорошая интеллектуальная форма претендента в данный момент.

По словам Сухова, из года в год задания на олимпиаде становятся все сложнее. Новый подход дает возможность выявлять математически выносливых учеников школ. Речь идет о подростках, которые готовы трудиться на протяжении всего года, уходя в этот процесс с головой. Претендентов на участие отбирают из числа учеников 10-11 классов. Все они побеждали или выходили в призы на Всероссийской олимпиаде школьников.

Главный тренер сборной России по математике подчеркнул, что подготовка к олимпиаде идет в рамках дополнительного образования. Выявлять юные таланты получается благодаря внимательному подходу со стороны учителей. Бывает так, что даже самые одаренные дети не способны принимать участие в соревнованиях в спортивном режиме. Такие подростки обычно находят себя только в какой-то одной конкретной теме или же просто не могут оперативно переключаться.