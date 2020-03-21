Зима наносит ответный удар: в Башкирии похолодает до -25°
21 марта, 10:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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После похолодания регион вновь ждут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В выходные 21–22 марта Башкирию ждет небольшой мокрый снег, ночью местами до умеренного. На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в субботу днем составит 0…+5°, после чего начнет падать: в ночь с субботы на воскресенье ожидается -5…-10°, при прояснениях до -15°, днем -3…+2°.
В начале недели ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на восточный умеренный. Температура воздуха ночью с воскресенья на субботу составит -10…-15°, при прояснениях до -25°. Днем местами по республике до -9°.
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