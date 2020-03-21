Зима наносит ответный удар: в Башкирии похолодает до -25°

В выходные 21–22 марта Башкирию ждет небольшой мокрый снег, ночью местами до умеренного. На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в субботу днем составит 0…+5°, после чего начнет падать: в ночь с субботы на воскресенье ожидается -5…-10°, при прояснениях до -15°, днем -3…+2°.