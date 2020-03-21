В Уфе начался ежедневный обход всех, кто недавно вернулся из заграничных путешествий

Группы состоят из социального работника, а также представителя МЧС или управления пожарной охраны. Они в ежедневном режиме будут обходить тех, кто недавно вернулся из заграничных путешествий и находится на самоизоляции. Они должны удостовериться, что человек находится дома, и выяснить его состояние здоровья.

— Делается это все для определения, что гражданин находится в режиме самоизоляции, выяснения состояния его здоровья, его потребностей в продуктах, лекарствах, оформлении больничного листа и так далее. При необходимости продукты ему будут доставлять социальные работники, — подчеркнул первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.

Как сообщает пресс-служба уфимской администрации, в Кировском районе все наблюдаемые соблюдают режим, жалоб на состояние здоровья не имеют.

Напомним, что наибольший риск заразиться коронавирусом наблюдается среди тех, кто вернулся из заграницы — в частности, ряда стран, где в настоящее время растет заболеваемость данным вирусом. По этой причине все возможные носители вируса должны самоизолироваться на 14 дней — только по окончании этого периода можно наверняка утверждать, что человек не заражен.

— Двухнедельный карантин, который установила федеральная власть, является обязательным к исполнению и никакие важные дела не могут быть оправданием. Карантин — не чей-то каприз. Это требование закона. За нарушение установлена ответственность вплоть до уголовной, — отметил глава региона Радий Хабиров.