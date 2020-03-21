В Башкирии госпитализировано 58 человек с подозрением на коронавирус

При этом подтвержденных случаев заболевших коронавирусом в Башкирии нет.

По словам главврача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анны Казак в лабораториях исследовано материала от 1748 людей, из них 339 внебольничных пневмоний. Повторно было взято 275 проб — [пробы берутся на 1 и 14 день, в данном случае речь о второй пробе — прим. ред.].