В Башкирии госпитализировано 58 человек с подозрением на коронавирус
21 марта, 21:06ОбществоАндрей КоролевФото: pixabay.com
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Вчера вечером в стационарах находилось 50 жителей Башкирии — возможных заразившихся коронавирусом.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
При этом подтвержденных случаев заболевших коронавирусом в Башкирии нет.
По словам главврача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анны Казак в лабораториях исследовано материала от 1748 людей, из них 339 внебольничных пневмоний. Повторно было взято 275 проб — [пробы берутся на 1 и 14 день, в данном случае речь о второй пробе — прим. ред.].
На данный момент в России 306 больных коронавирусом (+53 за последние сутки), 16 из них выздоровели. Пациенты зарегистрированы в 18 регионах.
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