Санаторий в Уфимском районе будут использовать как обсерват для больных коронавирусом
В качестве обсервата будет использоваться санаторный комплекс «Родник здоровья».
Здесь располагается карантинная зона для временного размещения до выяснения результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции жителей, прибывающих из-за рубежа. Как сообщает РБК-Уфа, ежемесячные траты на поддержание работы с полной загрузкой составят 15,4 млн руб., на первом этапе потребуется 1,34 млн руб. — средства выделят из резервного фонда Правительства республики.
— Будем надеяться, что не понадобиться ваш профилакторий для размещения карантинных пассажиров, но мы должны быть готовы для развития любых событий, — подчеркнул первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.
Первый вице-премьер поручил усилить контроль за прилетающими в уфимский аэропорт, в первую очередь, транзитными пассажирами из стран и регионов, находящихся в списке зараженных территорий. Напомним, что на данный момент на территории Башкирии факты заболевших коронавирусом не выявлены.