Санаторий в Уфимском районе будут использовать как обсерват для больных коронавирусом

Здесь располагается карантинная зона для временного размещения до выяснения результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции жителей, прибывающих из-за рубежа. Как сообщает РБК-Уфа, ежемесячные траты на поддержание работы с полной загрузкой составят 15,4 млн руб., на первом этапе потребуется 1,34 млн руб. — средства выделят из резервного фонда Правительства республики.

— Будем надеяться, что не понадобиться ваш профилакторий для размещения карантинных пассажиров, но мы должны быть готовы для развития любых событий, — подчеркнул первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.