«Пустой суп и гнилые яблоки»: в Архангельском районе жалуются на питание в школах

Напомним, на минувшем заседании в рамках «Образовательного часа» глава региона Радий Хабиров вернулся к теме школьного питания, качество которого в республике все еще далеко от идеала. Одним из бедовых районов Башкирии в плане организации детского питания оказался Архангельский — местные жители жалуются на недопустимое качество пищи для детей:

— Я неоднократно говорил о том, что глава администрации Архангельского района Аминев И.Н. не работать к нам приехал, а «бабки отбивать», — пишет один из местных жителей Марат Заиткулов на странице Радия Хабирова. — Наряду с традиционными для него схемами увода бюджетных средств, о которых я говорил ранее, он дошел до того, что посредством аутсорсинговой компании «Рассвет», которую, возможно, сам и учредил, стал объедать детей. Сам он и иже с ним добротно питаются в кафе, открытом в районном Доме культуры и содержащемся на бюджетные средства. Ну, а детей, как показали неоднократные проверки, кормят пустым супом и гнилыми яблоками. На их полноценное и качественное питание средств не остается!..