Оформить и получить денежный перевод Почтой России можно, не выходя из дома

Оформить ее можно в любом из 42 тысяч отделений федерального почтового оператора. При этом, чтобы отправить наличность, ходить в ваше отделение почтовой связи совершенно не обязательно. Как и чтобы их получить. Если вы не хотите обременять близких необходимостью идти на почту, то денежный перевод доставит на дом почтальон, пишет mk.ru.

Для оформления денежного перевода через сайт Почты России нужно перейти в соответствующий раздел со стартовой страницы, а затем выбрать услугу «Перевод с карты с получением наличных». В предложенной форме, после указания данных отправителя и получателя, можно поставить галочку возле пункта «Доставка на дом». В этом случае, после того, как перевод будет оплачен, почтальон лично доставит наличные деньги получателю уже на следующий рабочий день. Стоимость перевода средств с доставкой на дом составит 4,5 процента от суммы перевода.