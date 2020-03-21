Оформить и получить денежный перевод Почтой России можно, не выходя из дома
Одна из традиционных услуг Почты России – перевод денежных средств.
Оформить ее можно в любом из 42 тысяч отделений федерального почтового оператора. При этом, чтобы отправить наличность, ходить в ваше отделение почтовой связи совершенно не обязательно. Как и чтобы их получить. Если вы не хотите обременять близких необходимостью идти на почту, то денежный перевод доставит на дом почтальон, пишет mk.ru.
Для оформления денежного перевода через сайт Почты России нужно перейти в соответствующий раздел со стартовой страницы, а затем выбрать услугу «Перевод с карты с получением наличных». В предложенной форме, после указания данных отправителя и получателя, можно поставить галочку возле пункта «Доставка на дом». В этом случае, после того, как перевод будет оплачен, почтальон лично доставит наличные деньги получателю уже на следующий рабочий день. Стоимость перевода средств с доставкой на дом составит 4,5 процента от суммы перевода.
Если получателя не оказалось дома, почтальон оставит извещение, с которым нужно будет прийти в почтовое отделение и получить деньги там. Кроме адресата перевод могут получить только его законные представители, имеющие нотариально заверенную доверенность. Так что опасаться за сохранность ваших средств оснований нет.