Неделя в Башкирии: вирус в головах, бизнес на бобах, паника в магазинах

Безусловно, тема пандемии коронавируса стала главной на этой неделе. И едва ли она сможет потеснить другие в ближайшее время.

В республике ввели режим повышенной готовности, суды, школы, вузы переходят на дистанционную работу, отменяется предварительная сдача ЕГЭ, все больше уфимцев учатся «счастливо работать из дома» в связи с карантином, прекращаются ж/д и авиасообщения между регионами и странами, отменяются концерты российских и зарубежных звезд эстрады, гастроли театров, филармонии, жители массово закупаются гречкой и туалетной крупой и становятся героями популярных мемов, власти утверждают, что кризис продовольствия нам точно не грозит.

И в целом, наша жизнь меняется и всем нам так или иначе предстоит смириться с этим, а также тем, что в какой-то степени мир уже не будет прежним в связи с пандемией, буквально за считанные недели унесшей жизни тысячи человек по всей планете.

Эпидемия коронавируса, как часто это бывает, активизировала множество мошенников: одни торгуют в интернете медицинскими масками, пользуясь их дефицитом в аптеках, другие распространяют вовсю информацию о смертях в республике из-за опасной инфекции.

Главный текст, который, на наш взгляд, стоит прочесть всем в связи с коронавирусом — это откровенное интервью уфимки, которая уже несколько лет живет в Италии — стране, в которой от коронавируса погибли уже более трех тысяч (!!) человек. Все встанет на свои места, как только вы поймете, как именно эта инфекция стала распространяться и убивать всех вокруг.

Вернемся к родной Башкирии, где еженедельные оперативки в Белом доме пока никто не отменял. Нам чиновники нужны живые и здоровые! Еще бы поэффективнее... Впрочем, не будем отвлекаться. Совещание с главой Башкирии на этой неделе запомнилось выступлением бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина, честно признавшемуся Радию Хабирову о проблемах предпринимателей.

Например, он рассказал о серьезном налоговом давлении на предпринимателей, которым у нас, в Башкирии, как все это знают, везде дорога. Доклад Асадуллина резко контрастировал на фоне позитивной речи его коллеги Риммы Бойцовой, главы Госкомитета по предпринимательству. Очевидно, он смутил Радия Хабирова, если не сказать больше, - возмутил. В сердцах руководитель республики признался, «что это может быть последним докладом бизнес-омбудсмена». Короче говоря, бизнес сделал свои выводы.

Усадьбу Бухартовских, горевшую в минувшую пятницу 13-го, Радий Хабиров обещал сохранить, а с причинами пожара — разобраться. Верим и ждем, ведь только по оценкам архитекторов, полная реставрация памятника архитектуры займет от 30 до 50 миллионов рублей.

К слову, мы задались вопросом - а почему, собственно, в башкирской столице так охотно горят старинные здания? Разобрались и пришли к неутешительным выводам...

Крупным медийным скандалом, который ожидаемо прозвучал на федеральном уровне, стал конфликт между восьмикратной паралимпийской чемпионкой, депутатом Курултая республики Оксаной Савченко и вице-премьером Башкирии Иреком Сагитовым, ранее занимавшим руководящий пост в Росгвардии региона.

Напомним, обстоятельства конфликта изложила в соцсетях Оксана Савченко в субботу 14 марта. По ее словам, она проводила тренировку с молодыми спортсменами в бассейне в Инорсе, когда в помещении появился Ирек Сагитов в верхней одежде и обуви и в грубой форме обратился к ней:

- Задницу свою подними и подойди ко мне!

Очевидно, что Ирек Сагитов не узнал известную спортсменку. Он приехал в бассейн с проверкой и решил накричать на нее, одетую в джинсы, хотя сам был далеко не в стерильном виде.

Позже, через своих подчиненных, Ирек Сагитов извинился перед ней. Только спустя 4 дня, видимо, не выдержав огульной критики в социальных сетях, Сагитов решил навестить Савченко лично и извиниться, посмотрев ей в глаза. Но доблестный офицер честно признался, что сделал это только «по поручению главы республики Башкортостан». Ну что ж, мир!

На этой неделе мы пообщались с Осиа Альфаеусом Эбитими. Если вам это имя ни о чем не говорит, то напомним — не так давно он освободился из СИЗО после признания вины в изнасиловании уфимской проститутки Марии Лусниковой. Эту судебную драму успели по-разному обсудить на ток-шоу главных телеканалов страны. Осиа в эксклюзивном интервью Медиакорсети признался, что столкнулся в СИЗО с расизмом, насилием, пел и танцевал за еду, обрел в камере веру. В России после всего случившегося он оставаться, разумеется, не собирается.

Раз уж мы заговорили о судах — на этой неделе Верховный суд поддержал оправдание экс-вице-мэра Александра Филиппова. Прокуратура просила вернуть дело на дополнительное расследование.

Еще одна судебная дилемма разыгрывается между воспитательницей и заведующей детского садика № 219 в Уфе. Вот уже четыре месяца этот драматический конфликт лихорадит и коллектив, и родителей, и даже отчасти детей. Воспитательница детского сада обвинила заведующую в том, что та незаконно обогатилась за её счет.

На этой неделе стало известно о предъявлении обвинения бывшему главе адвокатской палаты республики Булату Юмадилову. По данным следкома, Булат Юмадилов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Самой обсуждаемой кадровой перестановкой недели стало назначение 26-летней выпускницы МГУ Маргариты Болычевой на пост руководителя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям. Уверены, у такой очаровательной и амбициозной девушки впереди успешное будущее.

На этой неделе врачи скорой помощи пожаловались главе республики... на участившиеся случаи нападения бездомных собак на фельдшеров. Надеемся, эта проблема не решится массовым отстрелом собак на глазах у жителей столицы, как ранее это было не раз.

Помните, как в одной из черниковских двухэтажек прошлого века прогремел взрыв (нет, не хлопок) и полдома снесло, как ни в чем не бывало? Тогда от полученных ран скончался молодой уфимец, а власти города обещали его сначала расселить, а потом зачем-то восстановить (поверьте на слово, восстанавливать в этом аварийном бараке уже нечего). Так вот, ремонт дома задерживается из-за отсутствия подрядчика. Боимся предположить, насколько затянется решение и этой непростой коммунальной проблемы...

Вроде бы ничего нового и шокирующего, но факт остается фактом — у жителей Уфы действительно больше болезней, чем в среднем по Башкирии. По прежнему в печальном списке самых распространенных заболеваний лидируют болезни системы кровообращения.

Небесные знаки этой недели — с разницей в два дня в разных районах Башкирии сначала сняли выпавший снег с жуками, затем - синий снег, похожий на порошок. Не иначе как кара Господня? Но давайте не будем о плохом...

Печальная утрата этой недели — в Москве скончался архитектор башкирской экономики, настоящий паториот и друг нашей редакции - известный государственный и общественный деятель, ученый - профессор, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Халиль Барлыбаев. Ему было 77 лет.

В конце недели стало известно о новом советнике главы республики — им стал, без лишней скромности, выдающийся человек, герой-спортсмен Шаварш Карапетян, в честь которого, между прочим, названа малая планета № 3027 Солнечной системы! Впрочем, о его настоящих заслугах можно говорить долго.

Новость из мира маркетинга, которая многих из вас не оставит равнодушным - «Башспирт» запускает легендарную «Путинку» с национальным акцентом. Для рыболовов, охотников и прочих любителей выбраться на природу компания «Башспирт» обновляет популярный бренд «Путинка Вездеход».

Один из важных текстов этой недели посвящен теме буллинга в школах. Знали ли вы, что в Башкирии около 60% детей хоть раз подвергались травле со стороны сверстников? И ради решения этой проблемы в республике была создана специальная рабочая группа? Выясняли, почему принятые взрослыми меры не работают до сих пор. Это текст для всех нас — берегите своих детей, друзья и будьте здоровы!

Ну а под конец советуем во время всеобщего карантина воспользоваться советами нашей знаменитой землячки - красавицы, спортсменки, матери двоих детей Ляйсан Утяшевой. Телеведущая призвала всех не паниковать, не злиться и искать виноватого, а начать учиться параллельно с детьми, а если их нет - поработать над этим! Мы с гимнасткой согласны.