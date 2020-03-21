Международные вылеты из Уфы запрещены: аэропорт работает только на прием пассажиров
Ограничения будут работать по апрель включительно.
Рейсы на вылет из столицы Башкирии будут выполняться без пассажиров и возвращаться с пассажирами. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По словам и. о. председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, Уфа будет принимать только международные рейсы с жителями Башкирии, которые задержались в других странах из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, ранее из Уфы отменили авиарейсы в столицы стран ближнего зарубежья. По этой причине, в частности, не может улететь из Башкирии делегация Узбекистана.
За границей сейчас остаются около 3200 жителей Башкирии. Им предлагается уточнить возможности вылета в Башкирию — актуальная информация о таких рейсах опубликована в интернете. Если не получается вернуться в Башкирию на этих рейсах, следует обратиться в российское консульство. Отметим, что зарубежные страны постепенно закрывают свое воздушное пространство, как это сделала Индия.