Лица Победы. Ананий Григорьев: Под разрывами авиабомб исправил поврежденную связь

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Григорьев Ананий Иванович, 1925 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью "За боевые заслуги" за то, что во время бомбардировки самолетами противника села Ловашберень, когда осколками бомб была потеряна телефонная связь с батареями, под разрывами авиабомб он исправил повреждения, благодаря чему не нарушалось управление огнем батарей с КП, и в это время было сбито 3 самолета противника».

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