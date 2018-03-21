В Башкирии восемь семей не будут выселять из заброшенного депо

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов провел приём граждан в Туймазах. На нем он сообщил представителям восьми семей, которых почти выселили из квартир, что их проблема может быть решена.

Еще в ноябре 2017 года Медиакорсеть сообщала о судьбе восьми туймазинских семей, юридически выселенных из здания пожарного депо ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Они живут на втором этаже заброшенного депо, которое является собственностью ОАО «КАМАЗ» с 2012 года.

Юристы предприятия признали все помещения в здании нежилыми и через суд потребовали выселения людей. Те в отчаянии искали помощи где только возможно.

Канализация там замерзла, и всю зиму ею невозможно было пользоваться. Все эти семьи явились на приём. Главный вопрос, который их волнует: «Что делать?»

– Несмотря на то, что суды всех инстанций решили вопрос не в вашу пользу, нам совместно с администрацией района удалось добиться улучшения ситуации, – сообщил Рифат Шайхутдинов. – В ответ на обращение собственник здания, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, уведомил, что выселение жильцов депо приостановлено. Сейчас вопрос обсуждается и на уровне правительства республики. Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы вы стали собственниками этого жилья.

На прием к депутату записалось 40 человек. Их обращения касались благоустройства, проведения телефонной связи, интернета, лекарственного обеспечения, медобслуживания, начисления платы за ЖКУ, ожидаемых последствий паводка.

Жители домов по улице Свердлова с 2013 года страдают от паводка. В речку неподалёку сливается тёплая вода, замерзает, а весной лёд тает и затапливает участки. Депутат обещал разобраться в проблеме.

Родителям больного ребёнка Шайхутдинов обещал выделить средства из своего фонда.

– В прошлом году из нашего благотворительного фонда «Общее дело» на решение подобных вопросов было выделено 2,4 миллиона рублей, – сказал он. – В нынешнем году у него появились другие крупные спонсоры. Так что сможем охватить благотворительной поддержкой больше людей.

Как правило, у каждого человека, записавшегося на приём, – два-три вопроса. За полтора года по Туймазинскому району зарегистрировано около 200 заявлений. В половине случаев удаётся добиться подвижек либо получить результаты, на которые люди могут опереться при дальнейшем решении проблем.