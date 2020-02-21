«ВСК страхование» проапгрейдил мобильное приложение

Чтобы произвести сканирование, необходимо навести камеру телефона на документ, и все нужные данные будут автоматически распознаны и отмечены в полях формы приложения «ВСК страхование». При этом идентификационная информация сохраняется в личном кабинете, сообщает newsnn.ru.

Обновленная версия мобильного приложения «ВСК страхование» с функцией распознавания паспортных данных и сведений водительских удостоверений доступна для смартфонов на iOS и Android.

Заместитель гендиректора, руководитель блока развития бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина подчеркнула, что мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать наши удаленные платформы. Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, в значительной мере облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время.