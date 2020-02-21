«ВСК страхование» проапгрейдил мобильное приложение

В мобильном приложении «ВСК страхование» стало доступно распознавание документов, являющихся удостоверительными. Новая возможность обеспечивает сокращение времени ввода информации о страхователе и водителях при заполнении профиля в личном кабинете и регистрации новых полисов каско.
Чтобы произвести сканирование, необходимо навести камеру телефона на документ, и все нужные данные будут автоматически распознаны и отмечены в полях формы приложения «ВСК страхование». При этом идентификационная информация сохраняется в личном кабинете, сообщает newsnn.ru.
Обновленная версия мобильного приложения «ВСК страхование» с функцией распознавания паспортных данных и сведений водительских удостоверений доступна для смартфонов на iOS и Android.
Заместитель гендиректора, руководитель блока развития бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина подчеркнула, что мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать наши удаленные платформы. Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, в значительной мере облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время.
Отмечается, что мобильное приложение «ВСК страхование» — единственный отечественный дистанционный сервис, который вышел в финал международного конкурса The Digital Insurer. А также удостоилось премии «Время инноваций — 2018» в номинации «Сервисное решение года».