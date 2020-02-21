В Центре политической конъюнктуры назвали главные страхи россиян после ухода Путина
21 февраля, 19:35ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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Согласно опубликованным 21 февраля выдержкам из доклада Центра политической конъюнктуры, россияне в случае ухода президента страны Владимира Путина со своего поста больше всего опасаются борьбы за власть, падения авторитета государства и передела собственности.
Опрос на эту тему проходил с четырьмя фокус-группами: в Москве, Иркутске, Волгограде и Перми, сообщает газета «Известия».
В число самых острых опасений вошли: возможное обострение борьбы за власть, передел собственности в стране, отмена программ национальных проектов и потеря авторитета РФ на международной арене.
В категорию средневыраженных вошли страхи усиления сепаратизма, обострения межнациональных конфликтов, усиления коррупции, роста угрозы со стороны США.
В категории периферийных опасений оказались: ухудшение экономического положения страны, снижение обороноспособности, развитие гражданских конфликтов, а также международных военных действий.
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