В Центре политической конъюнктуры назвали главные страхи россиян после ухода Путина

Опрос на эту тему проходил с четырьмя фокус-группами: в Москве, Иркутске, Волгограде и Перми, сообщает газета «Известия».

В число самых острых опасений вошли: возможное обострение борьбы за власть, передел собственности в стране, отмена программ национальных проектов и потеря авторитета РФ на международной арене.

В категорию средневыраженных вошли страхи усиления сепаратизма, обострения межнациональных конфликтов, усиления коррупции, роста угрозы со стороны США.